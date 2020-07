Coronavirus in Italia: 18 regioni senza vittime (Di domenica 12 luglio 2020) ROMA - Sono 234 i nuovi contagiati da Covid-19 nelle ultime 24 ore, in risalita rispetto ai 188 di ieri. Le vittime sono 9, di cui 8 in Lombardia,, contro le 7 di ieri. I casi totali salgono a 243.061,... Leggi su corrieredellosport

Coronavirus : 234 nuovi casi e 9 decessi nelle ultime 24 ore in Italia In Italia nelle ultime 24 ore si registrano 9 nuovi decessi e 234 nuovi casi di Coronavirus . E’ stata la protezione civile a confermarlo da pochi minuti nel consueto bollettino in cui viene indicata quella che è la situazione legata ...

In 24 ore si registrano 9 e 234 di . E’ stata la protezione civile a confermarlo da pochi minuti nel consueto bollettino in cui viene indicata quella che è la situazione legata ... Coronavirus Italia - mascherine - viaggi e movida. Cosa cambia dal 14 luglio Il 14 luglio scadono le misure attualmente in vigore per contenere il contagio da Coronavirus . Il governo ha intenzione di rinnovarle con un nuovo Dpcm , decreto del presidente del Consiglio ministri ,...

Il 14 scadono le misure attualmente in vigore per contenere il contagio da . Il governo ha intenzione di rinnovarle con un nuovo Dpcm , decreto del presidente del Consiglio ministri ,... Coronavirus : +234 contagi in Italia - in Catalogna nuovo lockdown in 8 comuni Risalgono i contagi in Italia nella seconda domenica di luglio: +234 casi. Cala ancora in numero dei ricoverati, ma aumenta di una unità quelli in terapia intensiva. 9 i morti, di cui 8 in Lombardia. ...

SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news: sbarcati a Roccella Jonica 28 migranti positivi. DIRETTA - LegaSalvini : #SALVINI, BOOM DI SBARCHI: 'IL GOVERNO BLOCCA GLI AEREI DAL BANGLADESH, MA LASCIA ARRIVARE PIÙ DI 1.380 BENGALESI C… - LegaSalvini : CORONAVIRUS, 28 IMMIGRATI SBARCATI IN CALABRIA POSITIVI AL COVID - Ivic94757448 : RT @AlessioPiretti: Calabria, proteste contro l'accoglienza di immigrati positivi al coronavirus: cittadini in rivolta, caos in strada http… - luiselladb : RT @Filomen30847137: Non è il #coronavirus che sta distruggendo l'ITALIA,ma la sua pessima gestione da parte del #Governodincapaci Eterna… -