Coronavirus in Brasile, 14 positivi: rinviata Avaí-Chapecoense (Di domenica 12 luglio 2020) ROMA - E' stata rinviata dal governo di Santa Catarina, in Brasile, la partita tra Avaí e Chapecoense , in programma oggi e valida per i quarti di finale del Campionato di Santa Catarina. La ... Leggi su corrieredellosport

you_trend : ?? #BREAKING ???? Il Presidente del #Brasile #Bolsonaro è risultato positivo al #Coronavirus - Agenzia_Ansa : #Brasile, #Bolsonaro ha i sintomi del #coronavirus - Agenzia_Ansa : #coronavirus Il ministro della salute @robersperanza ha firmato un'ordinanza con cui prevede il divieto di ingresso… - saumauro68 : RT @La_manina__: In #Brasile circola la notizia che #Bolsonaro potrebbe essere positivo al coronavirus ed in cima alle tendenze finisce l'h… - toninomonti : RT @MariannaCafier1: Battisti protesta per la qualità della vita in carcere. Direi che è il momento giusto per rimandarlo in Brasile. #… -