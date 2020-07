Coronavirus, impennata di casi al Sud a causa dello sbarco di clandestini: il bollettino aggiornato (Di domenica 12 luglio 2020) Scendono i ricoveri ma aumentano i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, il motivo riguarda lo sbarco di 70 clandestini provenienti dal Pakistan in Calabria, di cui 26 risultati positivi al Covid. Per quanto riguarda i dati totali sulla pandemia nel nostro Paese, tra ieri e oggi ci sono stati 9 morti, 349 guariti e 234 nuovi casi su 38.259 tamponi: dunque è risultato positivo lo 0,61% dei test processati. La Lombardia conta 77 nuovi casi, mentre l’Emilia Romagna 71 e la Calabria 28, salita sul terzo gradino del podio a causa dello sbarco dei clandestini, comunque tutti asintomatici e posti in isolamento. Adesso il bilancio aggiornato ad oggi ... Leggi su sportfair

CATANZARO – L’arrivo dei migranti a Roccella Jonica, con 26 casi positivi (LEGGI), ha fatto impennare il numero delle persone affette dal Covid in Calabria. Nelle ultime ventiquattro ore, infatti, son ...

