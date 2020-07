Coronavirus, il giorno nero dei contagi: 228mila casi nel mondo (Di domenica 12 luglio 2020) I contagi da Coronavirus SARS-COV-2 sono raddoppiati nelle ultime sei settimane nel mondo. Venerdì 10 luglio ne sono stati registrati 228.102 in un solo giorno. Sono ormai 12 milioni e mezzo gli infetti da COVID-19 nel mondo mentre i morti arrivano a 561mila. Il Corriere della Sera spiega oggi che alcuni dei Paesi colpiti più duramente dal virus sono quelli con meno risorse sanitarie dove solo chi ha accesso alle strutture private può curarsi in modo serio. Tra questi c’è il Pakistan che ieri ha avuto 2.752 positivi e 65 decessi con un bilancio complessivo di 246.351 contagi e 5.123 morti. Le province più colpite sono il Sindh e il Punjab. Ancora più preoccupante la situazione ... Leggi su nextquotidiano

