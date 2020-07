Coronavirus, il bollettino: nuovi contagi in risalita (234). Nove morti: 8 in Lombardia, 1 in Abruzzo (Di domenica 12 luglio 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi, domenica 12 luglio 2020, in Italia. Sono 234 i nuovi contagiati, in aumento rispetto ai 188 di ieri. Le vittime sono 9 (di cui 8 in Lombardia), contro le 7 di... Leggi su ilmessaggero

