Coronavirus, il bollettino di oggi. Dati e tabelle del 12 luglio (Di domenica 12 luglio 2020) Nuovo bollettino sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia . A breve gli aggiornamenti dal Ministero della Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Intanto,... Leggi su quotidiano

SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news: sbarcati a Roccella Jonica 28 migranti positivi. DIRETTA - RaiNews : #Coronavirus, Istituto #Spallanzani di #Roma: 49 positivi, 3 in condizioni serie. I dimessi e trasferiti sono 516 - you_trend : ?? #Coronavirus, bollettino quotidiano • Attualmente positivi: 14.242 • Deceduti: 34.899 (+30, +0,1%) • Dimessi/Gua… - dieffepi : RT @qn_lanazione: Coronavirus, bollettino di oggi 12 luglio. In Toscana un nuovo contagio - infoitinterno : Coronavirus, nè contagi nè decessi oggi a Vercelli. Il bollettino di domenica 12 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Sky Sport

Continuano le notizie positive sul fronte del contagio da coronavirus in Sardegna. Secondo il bollettino aggiornato dell’Unità di crisi regionale, nell’Isola non si registrano nuovi casi di contagio.Genova. Il bollettino odierno diffuso dalla Regione riferisce che vi sono 6 nuovi positivi nelle ultime ventiquattr’ore in Liguria. Sono invece 161.991 i tamponi effettuati, 1.527 in più rispetto a ie ...