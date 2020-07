Coronavirus, il bollettino di oggi 12 luglio in Lombardia: 8 morti e 77 nuovi positivi (Di domenica 12 luglio 2020) In un giorno sono state dimesse 277 persone, salgono a 31 (+2) i ricoverati in terapia intensiva. A Bergamo 21 nuovi casi, nelle province di Lodi, Pavia e Sondrio nessun nuovo contagio accertato Leggi su repubblica

SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news: sbarcati a Roccella Jonica 28 migranti positivi. DIRETTA - repubblica : Coronavirus, il bollettino del 12 luglio: 234 nuovi casi e 9 morti [aggiornamento delle 17:36] - RaiNews : #Coronavirus, Istituto #Spallanzani di #Roma: 49 positivi, 3 in condizioni serie. I dimessi e trasferiti sono 516 - edo_aceto : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino del 12 luglio: 234 nuovi casi e 9 morti - ESIL_2 : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino del 12 luglio: 234 nuovi casi e 9 morti -