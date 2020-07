Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore. Oms, record giornaliero di contagi nel mondo. Riapre Disney World a Orlando. Trump con la mascherina – LIVE (Di domenica 12 luglio 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia17.54 – Otto comuni in lockdown in Catalogna Ritorna l’incubo Coronavirus in Catalogna. Lockdown per otto comuni dopo l’aumento dei casi. 17.15 – Riapre Disney World a Orlando Riapre Disney World a Orlando dopo l’emergenza Coronavirus nel rispetto delle misure anti-Covid. 17.10 – Coronavirus in ... Leggi su newsmondo

