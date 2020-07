Coronavirus, il bollettino del 12 luglio – In Campania zero deceduti e tre positivi (Di domenica 12 luglio 2020) Coronavirus, il bollettino del 12 luglio – I numeri di oggi: in Campania zero deceduti... L'articolo Coronavirus, il bollettino del 12 luglio – In Campania zero deceduti e tre positivi proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news: sbarcati a Roccella Jonica 28 migranti positivi. DIRETTA - RaiNews : #Coronavirus, Istituto #Spallanzani di #Roma: 49 positivi, 3 in condizioni serie. I dimessi e trasferiti sono 516 - Corriere : In crescita il numero di contagiati: 234 nuovi positivi e 9 morti in un giorno Il bol... - giomo2 : RT @Open_gol: ?? Restano occupati 68 letti in terapia intensiva, uno in più di ieri. E sono 776 le persone in ospedale - LucyMilano92 : RT @maelmale: -