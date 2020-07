Coronavirus: festa abusiva in villa con 350 persone, denunciati (Di domenica 12 luglio 2020) Una festa con oltre 350 persone è costata una denuncia a due persone, colpevoli di averla organizzata nella loro villa a Porto Ercole, senza essere in possesso delle adeguate licenze. I proprietari denunciati sono un uomo di 63 anni e il figlio di 18 anni, i quali dovranno rispondere in concorso di trattenimenti pubblici senza licenza, apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, disturbo della quiete pubblica e delle violazioni amministrative in materia di divieto di assembramenti ai sensi del Dpcm 11 giugno 2020. Intorno alle due di notte, i militari della Stazione di Porto Santo Stefano e del Posto fisso di Porto Ercole, impegnati in un servizio di controllo nelle zone della movida, hanno sentito musica alta provenire da una lussuosa villa, notando ... Leggi su meteoweb.eu

