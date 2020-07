Coronavirus, festa abusiva all’Argentario con 350 persone: denunciati padre e figlio (Di domenica 12 luglio 2020) Coronavirus, festa in villa all’Argentario con 350 persone: denunciati padre e figlio In una villa dell’Argentario è andata in scena una festa abusiva con oltre 350 persone in barba a qualsiasi norma anti-Coronavirus: motivo per cui padre e figlio sono stati denunciati dai carabinieri di Porto Ercole, in provincia di Grosseto. Secondo quanto raccontato da La Nazione, la vicenda è avvenuta nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio. I militari, impegnati in servizio di controllo della zona di Porto Ercole, comune dell’Argentario, hanno sentito musica alta provenire da una villa e diversi giovani che si trovavano nei pressi ... Leggi su tpi

SkyTG24 : Coronavirus, a Torino festa per ringraziare medici cubani arrivati durante emergenza. FOTO - Corriere : ?? Coronavirus a Vicenza, il focolaio è partito dal dirigente di Laserjet che aveva 38 di febbre ed era stato a una… - silvestroff24 : RT @SkyTG24: Coronavirus, a Torino festa per ringraziare medici cubani arrivati durante emergenza. FOTO - Alexca79 : RT @SkyTG24: Coronavirus, a Torino festa per ringraziare medici cubani arrivati durante emergenza. FOTO - zetwitty : RT @SkyTG24: Coronavirus, a Torino festa per ringraziare medici cubani arrivati durante emergenza. FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus festa Dal Coronavirus agli arresti: l'anno orribile della Festa della Marina Corriere Adriatico Festival delle Musiche: pronta l’edizione numero ventisei

La cornice di spazi insoliti, l’immagine di allestimenti inusuali per un pubblico altrettanto inaspettato. Torna il Festival delle Musiche in Val di Chiana e lo fa, nonostante le limitazioni imposte d ...

Il manager della Laserjet di Pojana Maggiore si è risvegliato

dalla sedazione, è lucido e non più intubato. La sua storia di paziente uno di un focolaio in Veneto era stata raccontata nei giorni scorsi dopo un viaggio nei paesi della ex Jugoslavia. Il manager de ...

La cornice di spazi insoliti, l’immagine di allestimenti inusuali per un pubblico altrettanto inaspettato. Torna il Festival delle Musiche in Val di Chiana e lo fa, nonostante le limitazioni imposte d ...dalla sedazione, è lucido e non più intubato. La sua storia di paziente uno di un focolaio in Veneto era stata raccontata nei giorni scorsi dopo un viaggio nei paesi della ex Jugoslavia. Il manager de ...