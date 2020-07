Coronavirus e stato d'emergenza prolungato in Italia, possibili scuole chiuse e zone rosse (Di domenica 12 luglio 2020) La notizia completa con tutti i dettagli su Quotidiano.net: https://www.quotidiano.net/politica/stato-di-emergenza-proroga-1.5311739 L'articolo Coronavirus e stato d'emergenza prolungato in Italia, ... Leggi su sardanews

HuffPostItalia : Coronavirus, Ricciardi: “Siamo di fronte a un evento epocale che durerà anni, la proroga dello stato d’emergenza è… - NicolaPorro : #statodiemergenza, pieni poteri, #dpcm senza passare dal #Parlamento. Lo stile #Conte è ormai diventato abitudine.… - EmilioCarelli : Mi piace e sostengo la proposta di @GiuseppeConteIT di estendere fino al 31/12 lo stato di emergenza per l'epidemia… - QAin51404808 : RT @a_meluzzi: Giulio Tarro contro Conte: 'Stato d'emergenza, voglio sapere i nomi degli esperti' - giocammello : RT @EmilioCarelli: Mi piace e sostengo la proposta di @GiuseppeConteIT di estendere fino al 31/12 lo stato di emergenza per l'epidemia di #… -

"E' stata una prova molto difficile per tutto il Paese e per tutti i cittadini: una sfida molto insidiosa, e in parte lo è ancora, anche se ci siamo… Leggi ...Catanzaro - "È partita la fase operativa delle misure straordinarie rivolte al comparto vitivinicolo. Sul portale istituzionale www.regione.calabria.it, oltre che su quello di Agea, è stata pubblicata ...