Coronavirus, è nuovo record di casi in 24 ore: 230.370 positivi. Usa, Brasile India e Sudafrica sono i Paesi con gli aumenti più rilevanti (Di domenica 12 luglio 2020) Nelle ultime 24 ore l’Oms ha registrato un nuovo record di casi di Coronavirus: il totale di contagi tra sabato e domenica ha raggiunto le 230.370 positività, con l’ultimo primato risalente a due giorni fa, quando i casi in 24 ore erano stati oltre 228mila. L’aumento più rilevante dei casi è stato registrato ancora negli Stati Uniti, in Brasile, India e Sudafrica. Stando ai dati più aggiornati dell’Organizzazione mondiale della Sanità, dall’inizio della pandemia in tutto il mondo i casi sono oltre 12,5 milioni, mentre le vittime sono 561.617. Si tratta del quarto giorno consecutivo oltre i 200mila ... Leggi su ilfattoquotidiano

