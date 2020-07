Coronavirus: discoteche, fiere e congressi ancora chiusi almeno fino al 31 luglio (Di domenica 12 luglio 2020) La proposta è contenuta nel nuovo Dpcm che il ministro della salute Speranza presenterà martedì prossimo: prorogati il divieto di assembramento e l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico Leggi su lastampa

Coronavirus, dalle discoteche ai voli divieti validi fino al 31 luglio. Stato di emergenza: ipotesi al 31 ottobre
Coronavirus, proposta proroga delle attuali misure fino al 31 luglio: restano mascherine e distanziamento, rinviata…
#coronavirus Dalle #discoteche, ai #congressi ai #voli, ecco tutte le possibili proroghe del #DPCM che verrà esamin…
La scelta delle discoteche chiuse ci può stare, se proprio si vogliono evitare gli assembramenti. Se poi, però, ci sono…
io credo che il coronavirus ci stia spiando e stia dicendo "bravi mongoloidi fate i party nelle discoteche, che tra…

Niente discoteche fino a fine luglio, distanziamento in spiaggia più controllato, voli stoppati dai Paesi più a rischio. Il nuovo Dpcm, che dovrebbe entrare in vigore il 14 luglio, potrebbe prevedere ...Prorogare al 31 luglio tutte le misure restrittive contenute nel Dpcm dell’11 giugno scorso. È questa, a quanto si apprende da fonti del ministero della Salute, la proposta contenuta nel nuovo Dpcm at ...