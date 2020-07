Coronavirus, dalle mascherine obbligatorie in luoghi chiusi al distanziamento: le misure che vanno verso la proroga (Di domenica 12 luglio 2020) A quanto si apprende dal ministero della Salute, la proposta contenuta nel nuovo Dpcm atteso il 14 luglio è di prorogare al 31 luglio tutte le misure restrittive contenute nel Dpcm dell'11 giugno scorso Leggi su ilsole24ore

RegLombardia : #LNews oggi segnaliamo un ulteriore importante aumento dei guariti e nessun contagio a Lodi, Pavia e Sondrio. Il re… - RegLombardia : #LNews Come ogni giorno il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle o… - sole24ore : Coronavirus, dalle mascherine obbligatorie in luoghi chiusi al distanziamento: le misure che vanno verso la proroga… - fisco24_info : Coronavirus, dalle mascherine obbligatorie in luoghi chiusi al distanziamento: le misure che vanno verso la proroga… - ger581 : RT @sole24ore: Coronavirus, dalle mascherine obbligatorie in luoghi chiusi al distanziamento: le misure che vanno verso la proroga https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dalle Coronavirus, dalle mascherine obbligatorie in luoghi chiusi al distanziamento: le misure che vanno verso la proroga Il Sole 24 ORE Coronavirus, il bollettino di oggi 12 luglio in Lombardia: 8 morti e 77 nuovi positivi

"I dati di oggi si caratterizzano per un sensibile aumento delle persone guarite (+192 rispetto a ieri) e per il continuo calo dei ricoveri nei reparti dei nostri ospedali che attualmente ospitano 173 ...

Covid, l'allarme di Galli: «Il virus corre grazie ai superdiffusori anche asintomatici»

«In questa pandemia sembra sempre più evidente il ruolo dei super diffusori (anche asintomatici) che rende più facile la permanenza del virus e la sua possibilità di circolazione». Lo afferma intervis ...

"I dati di oggi si caratterizzano per un sensibile aumento delle persone guarite (+192 rispetto a ieri) e per il continuo calo dei ricoveri nei reparti dei nostri ospedali che attualmente ospitano 173 ...«In questa pandemia sembra sempre più evidente il ruolo dei super diffusori (anche asintomatici) che rende più facile la permanenza del virus e la sua possibilità di circolazione». Lo afferma intervis ...