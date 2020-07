Coronavirus, da ieri aumentati i nuovi contagi: il 33% dalla Lombardia, dove vivevano 8 dei 9 morti censiti (Di domenica 12 luglio 2020) ieri erano stati 188 ed oggi i nuovi contagi sono risaliti a ben 234, non partono dunque sotto i migliori auspici i dati elaborati dalla Protezione civile rispetto alla situazione Coronavirus nel Paese. Nello specifico, i nuovi contagi sono così suddivisi: 77 sono lombardi (il 32,9% del totale), 71 vengono dall’Emilia (30,3%) mentre, 28 sono in Calabria, ma rappresentano i migranti sbarcati nelle ultime 24 ore nel Reggino. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza i contagi sono 243.061. Le regioni che nelle ultime 2 ore hanno mostrato zero contagi sono 7 più la provincia di Trento mentre, Liguria, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta e Basilicata, hanno invece ... Leggi su italiasera

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, risalgono i contagi: 234 nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 9, di cui 8 in Lombardia, contro le 7 d… - rtl1025 : ?? Nuovo record giornaliero di contagi negli Stati Uniti, il Paese più colpito dal #coronavirus: ieri se ne sono reg… - DiMarzio : Il tutto dopo il caso di positività al #coronavirus riscontrato ieri. Il #Parma è pronto ad affrontare il #Bologna - TgrRai : Aumentano i contagi di #Coronavirus in Italia: oggi 234 nuovi casi contro i 188 di ieri; 9 le vittime, 8 delle qual… - italiaserait : Coronavirus, da ieri aumentati i nuovi contagi: il 33% dalla Lombardia, dove vivevano 8 dei 9 morti censiti -