Coronavirus, bollettino 12 luglio: 9 morti (totale 34.954), 13.179 positivi (compresi 28 migranti sbarcati in Calabria), 194.928 guariti (Di domenica 12 luglio 2020) Le persone attualmente positive sono 13.179, con un calo di 124 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati con sintomi sono 776, con un calo di 50, mentre quelli in terapia intensiva sono 68, in crescita di 1. Quelli in isolamento domiciliare sono 12.335, 175 in meno rispetto a ieri Leggi su firenzepost

SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news: sbarcati a Roccella Jonica 28 migranti positivi. DIRETTA - Corriere : In crescita il numero di contagiati: 234 nuovi positivi e 9 morti in un giorno Il bol... - repubblica : Coronavirus, il bollettino del 12 luglio: 234 nuovi casi e 9 morti [aggiornamento delle 17:36] - asl2abruzzo : RT @Corriere: In crescita il numero di contagiati: 234 nuovi positivi e 9 morti in un giorno Il bol... - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Coronavirus, il bollettino della Regione Lombardia: 8 morti in 24h, 77 nuovi positivi -