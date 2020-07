Coronavirus, Boccia: “Stato d’emergenza nostra Arca di Noè, pronti a chiudere” (Di domenica 12 luglio 2020) Coronavirus, l’Italia è pronta a richiudere zone a rischio: il ministro Boccia lancia l’allarme. “Lo stato di emergenza è la nostra Arca di Noè”, riferisce il politico. Coronavirus, l’Italia è pronta a chiudere nuove zone in caso di necessità. Lo ribadisce a gran voce Francesco Boccia, ministro per gli affari regionali e le autonomie, intervenuto quest’oggi … L'articolo Coronavirus, Boccia: “Stato d’emergenza nostra Arca di Noè, pronti a chiudere” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

