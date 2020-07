Coronavirus, berlusconi 'collaboriamo ma il governo eviti forzature' (Di domenica 12 luglio 2020) ROMA, ITALPRESS, - "Non saremo certo noi a sottovalutare la gravita' dell'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese e il mondo intero negli ultimi mesi. Un'emergenza tutt'altro che risolta e ... Leggi su gazzettadiparma

Dopo le mani tese, le aperture sul Mes e le disponibilità a collaborare in un momento drammatico come questo, ora arrivano parole pesantissime di Silvio Berlusconi contro Giuseppe Conte. Nel mirino la ...AGI - L'emergenza sanitaria e' "tutt'altro che risolta" e "potrebbe anzi riproporsi in forma drammatica se non verranno osservate con rigore le misure necessarie per evitare una ripresa del contagio".