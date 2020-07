Coronavirus, Berlusconi “Collaboriamo ma il Governo eviti forzature” (Di domenica 12 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Non saremo certo noi a sottovalutare la gravità dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese e il mondo intero negli ultimi mesi. Un’emergenza tutt’altro che risolta e che potrebbe anzi riproporsi in forma drammatica se non verranno osservate con rigore le misure necessarie per evitare una ripresa del contagio. L’emergenza pone dunque al Governo il tema di garantire la salute pubblica anche con mezzi straordinari, adeguati alla gravità della situazione”. Lo scrive in una lettera al quotidiano La Stampa il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.“Questo non può tuttavia diventare un pretesto per una sostanziale sospensione di alcune fondamentali garanzie costituzionali, prima fra le quali un chiaro e trasparente controllo del Parlamento sulle ... Leggi su ildenaro

Coronavirus - Berlusconi “Collaboriamo ma il Governo eviti forzature” ROMA (ITALPRESS) – “Non saremo certo noi a sottovalutare la gravità dell'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese e il mondo intero negli ultimi mesi. Un'emergenza tutt'altro che risolta e che potrebbe anzi riproporsi in ...

ROMA (ITALPRESS) – “Non saremo certo noi a sottovalutare la gravità dell'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese e il mondo intero negli ultimi mesi. Un'emergenza tutt'altro che risolta e che potrebbe anzi riproporsi in ... Coronavirus - Berlusconi “Collaboriamo ma il Governo eviti forzature” ROMA (ITALPRESS) – “Non saremo certo noi a sottovalutare la gravità dell'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese e il mondo intero negli ultimi mesi. Un'emergenza tutt'altro che risolta e che potrebbe anzi riproporsi in ...

ROMA (ITALPRESS) – “Non saremo certo noi a sottovalutare la gravità dell'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese e il mondo intero negli ultimi mesi. Un'emergenza tutt'altro che risolta e che potrebbe anzi riproporsi in ... Coronavirus : Berlusconi - ‘salvare Italia vuol dire salvare Europa’ Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “Continuo a spiegare a miei interlocutori” in Europa “che oggi l’Italia ha assolutamente bisogno dell’aiuto dell’Europa, ma anche che l’Europa senza Italia o con ...

NicolaPorro : #Coronavirus,bloccati gli arrivi da 13 Paesi ma il #governo si dimentica del Pakistan.Intanto il comitato tecnico s… - MediasetTgcom24 : Berlusconi: inaccettabile forzare la Costituzione con la scusa del coronavirus #coronavirusitalia… - umbertosimone1 : RT @MediasetTgcom24: Berlusconi: inaccettabile forzare la Costituzione con la scusa del coronavirus #coronavirusitalia - MedicalScitech : RT @MediasetTgcom24: Berlusconi: inaccettabile forzare la Costituzione con la scusa del coronavirus #coronavirusitalia - princigallomich : Coronavirus, Berlusconi “Collaboriamo ma il Governo eviti forzature” -