Coronavirus: Australia, in Victoria 273 casi,un morto in 24h (Di domenica 12 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 12 LUG - Lo Stato Australiano di Victoria ha registrato ieri 273 nuovi casi di Coronavirus, 57 in più rispetto a venerdì, e un morto, l'unico a livello nazionale: lo ha reso noto oggi il ...

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Lo Stato australiano di Victoria ha registrato ieri 273 nuovi casi di coronavirus, 57 in più rispetto a ... Secondo la Johns Hopkins University, l'Australia registra ad oggi ...

Covid, negli Usa oltre 63mila casi nelle ultime 24 ore: più di 560.000 morti nel mondo

Sono oltre 560.000 i morti registrati finora a livello mondiale a causa del coronavirus, mentre il bilancio complessivo dei casi sfiora ad oggi la soglia dei 12,5 milioni. E’ quanto emerge dai dati pu ...

