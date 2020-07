Coronavirus, aumentano i casi nel mondo: l’OMS stila la classifica dei paesi con maggior incidenza (Di domenica 12 luglio 2020) Coronavirus, l’Organizzazione Mondiale della sanità denuncia un aumento dei casi giornalieri nel mondo, ecco i numeri dell’emergenza. L’Oms ha registrato nel mondo 230.370 casi giornalieri di Coronavirus. E’ stato superato così il precedente record raggiunto solo pochi giorni fa, il 10 luglio. Il maggior numero di casi si registrano negli Stati Uniti, con 66.281 casi … L'articolo Coronavirus, aumentano i casi nel mondo: l’OMS stila la classifica dei paesi con maggior incidenza NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

fattoquotidiano : Coronavirus – I dati: aumentano ancora i nuovi casi, 235 in 24 ore. Ma cala il numero dei tamponi effettuati. Altri… - Corriere : Zingaretti: i contagi aumentano perché molti non rispettano le regole - peppecaridi : #Coronavirus, aumentano i nuovi casi per gli sbarchi dei clandestini al Sud ma sono tutti asintomatici: continuano… - NuceNews24 : RT @TgrRai: Aumentano i contagi di #Coronavirus in Italia: oggi 234 nuovi casi contro i 188 di ieri; 9 le vittime, 8 delle quali in #Lombar… - sscalcionapoli1 : Coronavirus in Spagna, aumentano di nuovo i contagi: oltre 250 solo a Barcellona -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aumentano Coronavirus, ultime notizie. Tornano a salire i contagi: 234 nelle ultime 24 ore, 9 i morti Fanpage.it Covid, i dati nazionali del 12 luglio: risalgono i contagi. Abruzzo, 5 nuovi casi

Sono 243.061 i casi di coronavirus registrati in Italia il 12 luglio: un incremento di 234 casi rispetto all’11 luglio. I decessi salgono di 9 unità a 34.954, contro i 34.945 di ieri. I dimessi/guarit ...

Coronavirus, l'aggiornamento della Regione di domenica: due nuovi casi positivi nel riminese

La buona notizia è che in tutta l'Emilia-Romagna il Covid non uccide più da cinque giorni consecutivi. I pazienti in terapia intensiva sono 10 (come ieri), quelli ricoverati negli altri reparti Covid ...

Sono 243.061 i casi di coronavirus registrati in Italia il 12 luglio: un incremento di 234 casi rispetto all’11 luglio. I decessi salgono di 9 unità a 34.954, contro i 34.945 di ieri. I dimessi/guarit ...La buona notizia è che in tutta l'Emilia-Romagna il Covid non uccide più da cinque giorni consecutivi. I pazienti in terapia intensiva sono 10 (come ieri), quelli ricoverati negli altri reparti Covid ...