Coronavirus: anche Melania indossa la mascherina (Di domenica 12 luglio 2020) ANSA, - WASHINGTON, 12 LUG - anche Melania si arrende alla mascherina, dopo che Donald Trump l'ha indossata per la prima volta visitando ieri l'ospedale militare Walter Reed. E' stata la stessa first ... Leggi su corrieredellosport

Fontana3Lorenzo : 28 pakistani sbarcati positivi al coronavirus?! Il governo pensa di gestire l’immigrazione importando focolai? A lu… - Corriere : A Roccella Jonica sbarcati 28 positivi al coronavirus. Allarme anche a Lampedusa: 791 arrivi - fattoquotidiano : Coronavirus e rischio casi ‘importati’. Ippolito: “Per i passeggeri provenienti da zone a rischio il test va fatto… - zazoomnews : Coronavirus in Catalogna 8 comuni tornano in lockdown: “Restare a casa tranne per lavoro o necessità”. Salgono i ca… - Nessuno37321207 : @robersperanza Prolungare lo stato di emergenza significa ostacolare i giovani nella ricerca di un lavoro! Molte im… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anche Coronavirus, anche Roma e Brescia in allerta per i test del Parma Corriere dello Sport Nuovo Dpcm, i possibili divieti che verranno prorogati dal 14 luglio

Con l’ormai imminente approvazione del nuovo Dpcm sull’emergenza coronavirus prevista per il prossimo 14 luglio appare assai probabile una proroga della maggior parte dei divieti anti contagio ancora ...

Coronavirus, è nuovo record di casi in 24 ore: 230.370 positivi. Usa, Brasile India e Sudafrica sono i Paesi con gli aumenti più rilevanti

Nelle ultime 24 ore l’Oms ha registrato un nuovo record di casi di coronavirus: il totale di contagi tra sabato e domenica ha raggiunto le 230.370 positività, con l’ultimo primato risalente a due gior ...

Con l’ormai imminente approvazione del nuovo Dpcm sull’emergenza coronavirus prevista per il prossimo 14 luglio appare assai probabile una proroga della maggior parte dei divieti anti contagio ancora ...Nelle ultime 24 ore l’Oms ha registrato un nuovo record di casi di coronavirus: il totale di contagi tra sabato e domenica ha raggiunto le 230.370 positività, con l’ultimo primato risalente a due gior ...