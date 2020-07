Coronavirus, allarme rientrato ad Andretta: la 66enne è negativa (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAndretta (Av) – Nella giornata di ieri è scattato l’allarme Covid-19 per il comune di Andretta. Una 66enne è stata ricoverata per febbre sospetta al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi. Il test rapido ha dato esito positivo. Da qui il trasferimento presso il Covid-Hospital del “Moscati” di Avellino. Il tampone naso-faringeo ha dato esito negativo. allarme rientrato per la comunità di Andretta. L'articolo Coronavirus, allarme rientrato ad Andretta: la 66enne è negativa proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allarme Coronavirus, l’Oms lancia l’allarme: record di casi nel mondo in 24 ore Corriere della Sera Migranti, Santelli lancia allarme: "Situazione esplosiva"

"I 28 migranti positivi al Covid-19 arrivati ieri a Roccella Jonica confermano gli enormi rischi connessi agli sbarchi di persone che arrivano da Paesi in cui l'epidemia è ancora fuori controllo.

Velletri, ripresa post Covid: tutto pronto per il cine drive

VELLETRI (RM) – Conto alla rovescia per il Cine Drive a Velletri, che vedrà il taglio del nastro lunedì 20 luglio, presso il Palabandinelli in via Ariana, 8, con una programmazione cinematografica che ...

