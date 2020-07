Coronavirus: 74 morti e 2.521 casi nelle ultime 24 ore (Di domenica 12 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 12 LUG - Il Pakistan registra 74 nuovi decessi e 2.521 contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore, secondo quanto reso noto dal ministero della Sanità. I nuovi dati portano il totale delle ... Leggi su corrieredellosport

I decessi registrati ufficialmente a livello mondiale a causa della pandemia da Covid-19 hanno superato i 560 mila: secondo i conteggi della Johns Hopkins University, che aggiorna in tempo reale i dat ...