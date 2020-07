Coronavirus: 234 nuovi casi e 9 morti (Di domenica 12 luglio 2020) Numero di tamponi più basso, ma nuovi casi di contagio più alti: il trend della diffusione del Coronavirus in Italia resta poco rassicurante e invita ancora alla prudenza. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 38.259 campioni e sono stati trovati 234 nuovi positivi, inoltre ci sono stati nove decessi, di cui otto in Lombardia, il doppio rispetto al giorno precedente. Scende invece di 50 unità il numero di persone ricoverate, che ora sono 776, ossia 50 in meno di ieri, ma 68 (due in più di ieri) sono in terapia intensiva. Dunque sale a 243.061 il numero di casi totali in Italia dall'inizio dell'epidemia e a 34.954 il numero di morti mentre i dimessi sono 194.928, tra questi ultimi 349 sono i dimessi/guariti nelle ultime 24 ore. L’Assessore alla ... Leggi su blogo

