Coronavirus: 234 nuovi casi e 9 decessi nelle ultime 24 ore in Italia (Di domenica 12 luglio 2020) In Italia nelle ultime 24 ore si registrano 9 nuovi decessi e 234 nuovi casi di Coronavirus. E’ stata la protezione civile a confermarlo da pochi minuti nel consueto bollettino in cui viene indicata quella che è la situazione legata alla crisi sanitaria nel nostro paese a causa di Covid-19. Sono attualmente 13.179 gli attualmente positivi al virus nel nostro paese. Questo significa che rispetto a ieri sono diminuiti di 124 unità. In terapia intensiva c’è un paziente in più rispetto a ieri e in ospedale 50 casi in meno. Attualmente il numero complessivo di casi ha raggiunto nel nostro paese quota 243.061. I guariti sono invece 194.928, infine i decessi totali sono ... Leggi su notizieora

Coronavirus - 234 nuovi casi e 9 decessi A oggi (12 luglio) il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus è di 243.061, con un incremento rispetto all’11 luglio di 234 nuovi casi . Lo rende noto il ministero della Salute. Il numero totale di attualmente positivi ...

A oggi (12 luglio) il totale delle persone che hanno contratto il è di 243.061, con un incremento rispetto all’11 luglio di 234 . Lo rende noto il ministero della Salute. Il numero totale di attualmente positivi ... Coronavirus : +234 contagi in Italia - in Catalogna nuovo lockdown in 8 comuni Risalgono i contagi in Italia nella seconda domenica di luglio: +234 casi. Cala ancora in numero dei ricoverati, ma aumenta di una unità quelli in terapia intensiva. 9 i morti, di cui 8 in Lombardia. ...

Risalgono i in nella seconda domenica di luglio: casi. Cala ancora in numero dei ricoverati, ma aumenta di una unità quelli in terapia intensiva. 9 i morti, di cui 8 in Lombardia. ... Coronavirus - 234 nuovi casi e 9 morti nelle ultime 24 ore Coronavirus dati 12 luglio 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Oggi sono stati registrati 234 nuovi casi e 9 decessi. Le uniche due regioni che registrano vittime sono ...

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 13.179 • Deceduti: 34.954 (+9, +0%) • Dimessi/Gua… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Risalgono i contagi in 24 ore, 234 nuovi casi. Nove le vittime, di cui 8 in Lombardia. Molti positivi… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, risalgono i contagi: 234 nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 9, di cui 8 in Lombardia, contro le 7 d… - iamjordanera : I NUMERI DELL’EPIDEMIA Coronavirus, ultime notizie: risalgono contagi (234) e vittime (9). In Emilia-Romagna 71 nuovi casi #Covid19 - NotizieOra : Coronavirus: 234 nuovi casi e 9 decessi nelle ultime 24 ore in Italia -