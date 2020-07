Coronavirus, 234 nuovi casi e 9 decessi (Di domenica 12 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – A oggi (12 luglio) il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus è di 243.061, con un incremento rispetto all'11 luglio di 234 nuovi casi. Lo rende noto il ministero della Salute. Il numero totale di attualmente positivi è di 13.179, con un decremento di 124 assistiti rispetto all'11 luglio. Tra gli attualmente positivi, 68 sono in cura presso le terapie intensive, con un aumento di un paziente rispetto all'11 luglio. 776 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 50 pazienti rispetto all'11 luglio. 12.335 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto all'11 luglio i nuovi deceduti sono 9 e portano il totale a 34.954. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 194.928, con un incremento di 349 persone rispetto ... Leggi su iltempo

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 13.179 • Deceduti: 34.954 (+9, +0%) • Dimessi/Gua… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, risalgono i contagi: 234 nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 9, di cui 8 in Lombardia, contro le 7 d… - RaiNews : #Coronavirus, da ieri 9 vittime e 234 nuovi contagi - apetrazzuolo : CORONAVIRUS - In Italia 234 nuovi positivi, 9 decessi e 349 guariti - LucaGattuso : I dati comunicati oggi dal Ministero della Salute 12/07/2020 13179 positivi (-124) 194928 guariti (+349) 776 ricove… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 234

Fanpage.it

L’Aquila. Sono 234 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore, in risalita rispetto ai 188 di ieri. Le vittime sono 9 (di cui 8 in Lombardia e 1 in Abruzzo), contro le 7 di ieri. I casi totali ...Al 12 luglio, il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus in Italia è di 243.061, con un incremento rispetto all’11 luglio di 234 nuovi casi. Lo rende noto il ministero della Salute.