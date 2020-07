Coronavirus: +234 contagi in Italia, in Catalogna nuovo lockdown in 8 comuni (Di domenica 12 luglio 2020) Risalgono i contagi in Italia nella seconda domenica di luglio: +234 casi. Cala ancora in numero dei ricoverati, ma aumenta di una unità quelli in terapia intensiva. 9 i morti, di cui 8 in Lombardia. ... Leggi su tg.la7

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 13.179 • Deceduti: 34.954 (+9, +0%) • Dimessi/Gua… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Risalgono i contagi in 24 ore, 234 nuovi casi. Nove le vittime, di cui 8 in Lombardia. Molti positivi… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, risalgono i contagi: 234 nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 9, di cui 8 in Lombardia, contro le 7 d… - asl2abruzzo : RT @Corriere: In crescita il numero di contagiati: 234 nuovi positivi e 9 morti in un giorno Il bol... - yusufrkaratas : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 13.179 • Deceduti: 34.954 (+9, +0%) • Dimessi/Guariti: 194… -