Coronavirus, 234 casi nelle ultime 24 ore. Sono 18 le regioni senza vittime (Di domenica 12 luglio 2020) Roma, 12 lug – Risalgono appena i casi di contagio da Coronavirus, nonostante il numero più basso di tamponi effettuati (38.259) 234 Sono le persone risultate positive, 9 i decessi (di cui 8 in Lombardia e uno in Abruzzo). Sono 68 i positivi al Covid-19 in terapia intensiva in Italia, uno più di ieri. Crescono di due unità in Lombardia, da 29 a 31. Quattordici regioni non hanno pazienti in terapia intensiva. I ricoverati con sintomi Sono 776 (-50), quelli in isolamento domiciliare Sono 12.335 (-175). Le persone positive al Covid Sono complessivamente 13.179 (-124). I guariti Sono 194.928 (+349). In 18 regioni non si registrano nuove vittime. I dati dall’inizio ... Leggi su ilprimatonazionale

