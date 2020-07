Coronavirus, 21 nuovi contagi a Bergamo In Lombardia ancora otto vittime (Di domenica 12 luglio 2020) Domenica 12 luglio una novità importante: nessun contagio a Lodi, Pavia e Sondrio. A Bergamo 21 nuovi positivi. Leggi su ecodibergamo

petergomezblog : Coronavirus, record di nuovi casi nel mondo: 228.186 in 24 ore, oltre 60mila in Usa. E Trump appare per la prima vo… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, lo sfogo di un infermiere di Cremona sui social: 'Ci risiamo, nuovi ricoveri' #coronavirus… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Risalgono i contagi in 24 ore, 234 nuovi casi. Nove le vittime, di cui 8 in Lombardia. Molti positivi… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Coronavirus, in Lombardia 77 nuovi contagi e 8 decessi - DavidRo59411925 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, risalgono i contagi: 234 nuovi casi, 9 le vittime #coronavirus -