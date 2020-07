Coronavirus, 21 contagi nuovi a Bergamo In Lombardia ancora otto vittime (Di domenica 12 luglio 2020) Domenica 12 luglio una novità importante: nessun contagio a Lodi, Pavia e Sondrio. A Bergamo 21 nuovi positivi. Leggi su ecodibergamo

