Coronavirus, 14 positivi in Brasile: rinviata la partita Avaí-Chapecoense e altre 3 sfide (Di domenica 12 luglio 2020) Si sono registrati nuovi casi di Coronavirus legati al mondo del calcio. E’ stata rinviata la partita tra Avaí­ e Chapecoense, in programma oggi e valida per i quarti di finale del Campionato di Santa Catarina. La decisione è stata comunicata attraverso una nota, i provvedimenti sono arrivati perché una delle squadre aveva 14 casi confermati di Coronavirus. Sono state posticipate, dunque, altre tre partite dei quarti di finale. Si giocherà soltanto la sfida tra Atletico Tubarao e Concordia, in programma martedì 14 luglio e valida per la zona retrocessione. Coronavirus, tutti negativi i calciatori e i membri dello staff del Parma sottoposti al nuovo testL'articolo Coronavirus, 14 ... Leggi su calcioweb.eu

