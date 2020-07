Conte fa infuriare tutti sull’emergenza. Porro fa il gesto dell’ombrello, Sgarbi invoca un’insurrezione (Di domenica 12 luglio 2020) «La sola emergenza è quella antidemocratica. La sola risposta dovrà essere un’insurrezione». Lo afferma Vittorio Sgarbi, che sui suoi social commenta duramente la decisione del governo di prorogare lo stato di emergenza fino al prossimo 31 dicembre. «L’esecutivo», affonda Sgarbi, «con a capo un signore che non ha votato nessuno, ha prorogato lo “stato di emergenza”, pensando così di continuare a governare il paese diffondendo terrore». Sgarbi: «C’è una vera emergenza antidemocratica» «Di fronte a questa emergenza antidemocratica l’unica vera emergenza, occorre una insurrezione dei cittadini! Presenterò un esposto alla magistratura perché non vi sono i presupposti di fatto o per una decisione così ... Leggi su secoloditalia

Conte - grottesca autopromozione in uno spot che fa infuriare gli alleati (video) “La vanità è senza dubbio il mio difetto preferito”, recitava un indimenticabile Al Pacino ne L’Avvocato del Diavolo“. La vanità è senza dubbio una delle caratteristiche piche abbiamo imparato a ...

“La vanità è senza dubbio il mio difetto preferito”, recitava un indimenticabile Al Pacino ne L’Avvocato del Diavolo“. La vanità è senza dubbio una delle caratteristiche piche abbiamo imparato a ... L'esperto anti-odio di Conte fa infuriare tutti. Cosa ha scritto sulla Lombardia È bufera per un tweet di Massimo Mantellini, scritto re e intellettuale tra gli esperti che il governo di Giuseppe Conte ha scelto per la task force interministeriale contro l'odio online. “La dico piano: chiudiamo i lombardi in ...

È bufera per un tweet di Massimo Mantellini, re e intellettuale tra gli esperti che il governo di Giuseppe ha scelto per la task force interministeriale contro l'odio online. “La dico piano: chiudiamo i lombardi in ... Intervista ad Alberto Ciapparoni - il giornalista che ha fatto infuriare Conte C’erano una volta i 5 Stelle che amavano la stampa libera. Inneggiavano ai giornalisti nemici del potere. Finché al potere non sono arrivati loro. Alberto Ciapparoni può raccontare il beffardo finale della favola grillina. Una ...

SecolodItalia1 : Conte fa infuriare tutti sull’emergenza. Porro fa il gesto dell’ombrello, Sgarbi invoca un’insurrezione… - lydiaborino51 : @Gianfranco_ros Franceschini però è democristiano, quindi abituato a notare tra gli squali. In realtà, l'altro che… - fisco24_info : Il Milan ricomincia a correre, l’Inter torna a fare infuriare i suoi tifosi: L’Inter di Conte si fa beffare e surcl… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte infuriare Il Milan ricomincia a correre, l'Inter torna a fare infuriare i suoi tifosi Il Sole 24 ORE L'Inter di Conte non sa più vincere, il Verona di Juric l'agguanta: 2-2

Conte esulta, ma la sua squadra non riesce a chiudere il match. E così paga dazio: a 4’ dalla fine Veloso pareggia facendo infuriare l’ex ct.? L’Inter tira fuori l’orgoglio e pareggia con Candreva, br ...

Il nuovo ponte Morandi affidato ad Autostrade. “Paradossale” dice Conte. Decisione su revoca ad horas

Conte ha usato l’aggettivo “paradossale” per commentare la vicenda del nuovo ponte Morandi, finito a tempo di record (un anno) da Fincantieri e Webuild di Salini – per tener lontana Autostrade – e pro ...

Conte esulta, ma la sua squadra non riesce a chiudere il match. E così paga dazio: a 4’ dalla fine Veloso pareggia facendo infuriare l’ex ct.? L’Inter tira fuori l’orgoglio e pareggia con Candreva, br ...Conte ha usato l’aggettivo “paradossale” per commentare la vicenda del nuovo ponte Morandi, finito a tempo di record (un anno) da Fincantieri e Webuild di Salini – per tener lontana Autostrade – e pro ...