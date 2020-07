Chi è Alessia Marcuzzi: età, carriera, vita privata, marito, figli e curiosità (Di domenica 12 luglio 2020) Alessia Marcuzzi è uno dei volti dello spettacolo più accreditati, showgirl e conduttrice molto intraprendente ha saputo affermarsi nella tv lavorando nel corso della sua gavetta in moltissimi programmi televisivi. Molto bella e dotata di molte qualità per un periodo si è anche cimentata come attrice in alcune fiction di successo. Oggi Alessia è decisamente più selettiva nelle sue scelte professionali e dopo aver condotto per un periodo di tempo alcuni reality come il Grande Fratello e l’Isola dei Famosi lasciando lo scettro a Ilary Blasi, lo scorso anno è stata impegnata come conduttrice decisamente easy di Temptation Island Vip programma che l’ha coinvolta molto è anche per questo che è pronta a ripetere l’esperienza. Chi è ... Leggi su quotidianpost

Con l’annuncio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, prevista per l’inizio del 2021, sul web iniziano a trapelare le prime indiscrezioni e anticipazioni. Poco prima dell’ufficializzazione dell’e ...

Alessia Marcuzzi in barca con il marito Paolo Calabresi Marconi dopo il gossip su De Martino

"Alessia Marcuzzi ha lasciato il marito Paolo ... I due sono stati immortalati dal settimanale Chi, durante un weekend trascorso a casa di amici e stando a quanto riporta il settimanale di Alfonso ...

