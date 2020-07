Charlene di Monaco riprende il suo sport preferito: la foto è spettacolare (Di domenica 12 luglio 2020) Tra un impegno di corte e visite ufficiali, Charlene di Monaco ha trovato il tempo per dedicarsi allo sport, passione che non ha mai abbandonato: l’ex nuotatrice infatti è tornata ad allenarsi, condividendo su Instagram uno scatto davvero spettacolare. La Principessa infatti, ha ripreso a praticare il ciclismo sull’acqua, uno sport acquatico che a molti sarà sconosciuto: si pedala letteralmente sul mare, su una bicicletta ancorata a dei supporti simili a quelli dei catamarani. La moglie di Alberto – anche se ancora non è ufficiale – dovrebbe organizzare una corsa di beneficenza con la sua fondazione in Sud Africa, che opera in tutto il mondo. Questa volta, dato l’allenamento serrato di queste ultime settimane, potrebbe anche partecipare alla gara, come ... Leggi su dilei

