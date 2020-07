Cervicale infiammata, un incubo in estate: sintomi e cause della cervicalgia, gli errori da evitare, info su cure e rimedi (Di domenica 12 luglio 2020) L’estate è un periodo particolarmente temuto per chi soffre di Cervicale: il clima afoso è nemico del collo, insieme agli sbalzi di temperatura, l’aria condizionata, i capelli bagnati e il sudore. La stagione calda è il momento in cui, spesso, i dolori alla Cervicale si riaccendono. Tanti lamentano sintomi come mal di testa, dolore al collo, scricchiolii nel torcere il collo, crampi, giramenti di testa, nausea, tendenza a perdere l’equilibrio, tachicardia, disturbi dell’udito o nella deglutizione, debolezza agli arti superiori. La cervicalgia (più nota come Cervicale) è un generico disturbo muscolo-scheletrico che si concretizza in un dolore al collo di entità moderata e di durata variabile. In molti casi ... Leggi su meteoweb.eu

Cervicale infiammata e dannosi sbalzi di temperatura : sintomi - cura e rimedi quando i farmaci non bastano quando le nostre articolazioni non funzionano come dovrebbero i disturbi che si possono manifestare sono numerosi e tra questi uno dei più frequenti e comuni è di certo la cervicalgia.

