Caso Battisti, Salvini: “Assassino si lamenta del menù del carcere? Taci e digiuna” (Di domenica 12 luglio 2020) Il leader della Lega, Matteo Salvini, è noto per non avere peli sulla lingua, soprattutto quando esprime le proprie opinioni attraverso i suoi profili social ufficiali. Neanche questa volta il leghista, ascoltate le parole del legale del criminale Cesare Battisti, che ha presentato un reclamo al Tribunale di sorveglianza di Cagliari per il “poco cibo e di pessima qualità”, è riuscito a trattenersi. Salvini, infatti, attraverso il proprio profilo Facebook, si è scagliato pesantemente contro Battisti: “Assassino comunista si lamenta del menù in carcere? Taci e digiuna, vigliacco”. Leggi su sportface

