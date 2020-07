Carpi, Bonaccini all’ex Campo Fossoli ricorda i 67 martiri dell’eccidio nazifascista (Di domenica 12 luglio 2020) ROMA – “Sono passati 76 anni dall’eccidio di Carpi, dove 67 internati politici furono trucidati dalle SS e dalla follia nazifascista. Oggi alla commemorazione insieme ai familiari delle vittime, al Sindaco Bellelli, al Presidente della Fondazione Castagnetti e all’On. Fiano, nell’ex campo di Fossoli, abbiamo ricordato insieme la memoria dei 67 martiri. Guai a dimenticare, guai ad equiparare chi lotto’ per tenere in vita un regime che si rese protagonista di eccidi e lutti indicibili, con chi diede la vita per ridare a tutti noi liberta’, pace, democrazia”. Lo scrive su facebook Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Carpi, Bonaccini all’ex Campo Fossoli ricorda i 67 martiri dell’eccidio nazifascista Serie A. Positivo al Covid un membro del Parma Calcio, ma non è un calciatore Coronavirus, nuovo focolaio alla Tnt di Bologna. I sindacati: “Setacciare la logistica” Meeting Rimini, Scholz: “Grande occasione per la ripresa più giusta” Assunzioni lampo per i medici specializzandi in Emilia-Romagna L’artista Costantini fa parlare Zaki: “Grazie Bologna” Leggi su dire

