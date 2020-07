Cane labrador anziano abbandonato al rifugio con un biglietto al collo: 'Non sono stato bravo' (Di domenica 12 luglio 2020) Ci sono storie che sembrano scherzi di cattivo gusto. Storie che, se non fossero tristemente vere, sarebbero difficili da immaginare. Come quella accaduta a Upchurch, piccolo centro del Kent non ... Leggi su leggo

Labrador a macchie bianche e nere : cane con la vitiligine incanta il web Le foto di un Labrador a macchie bianche e nere hanno incantato il web. Il protagonista è Blaze, che pare abbia sviluppato una rara forma di vitiligine canina. Nato con il manto rigorosamente nero, Blaze ha sviluppato il pelo bianco in alcune ...

Ultime Notizie dalla rete : Cane labrador Cane labrador anziano abbandonato al rifugio con un biglietto al collo: «Non sono stato bravo» Leggo.it Caldo eccessivo, consigli per proteggere gli animali in estate

Poche semplici attenzioni per fare in modo che l’estate sia un periodo sereno e di gioia anche per loro da LNDC Animal Protection e Prolife Le giornate si sono finalmente allungate e quest’anno, dopo ...

I cani possono aiutare l’archeologia

Lo sostiene un credibile studio croato, avendo usato alcuni cani per fiutare i resti di una necropoli di quasi tremila anni fa Il fiuto notevole di alcuni cani è da tempo utilissimo all’uomo in molti ...

