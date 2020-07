Calenda si confessa: «Non sento Renzi da un anno, abbiamo smesso di parlarci» (Di domenica 12 luglio 2020) Va in onda il C’eravamo tanto amati di Carlo Calenda. Perché il leader di Azione ha voluto raccontare il suo rapporto con Matteo Renzi. Un rapporto che è passato dalla passione all’indifferenza in quattro e quattr’otto. Calenda “si apre” in un’intervista al Corriere della Sera. Ma probabilmente il fine ultimo è tacitare le voci che parlano di una possibile sua intesa elettorale con Italia Viva. Calenda: «Mi piaceva Renzi quando faceva il premier» «Io sono un grande estimatore di Renzi premier: il più riformista della storia della Repubblica», afferma Calenda. «abbiamo fatto moltissimi errori politici, me compreso. Ma non condivido una scissione varata dopo che ... Leggi su secoloditalia

