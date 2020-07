Calciomercato Napoli, il City vuole Koulibaly: pronte due contropartite (Di domenica 12 luglio 2020) Calciomercato Napoli: resta incerta la presenza in azzurro la prossima stagione del difensore senegalese, che piace molto in Premier League, soprattutto a Guardiola. Calciomercato Napoli Kalidou Koulibaly non vuole sentire parlare di mercato ma il suo nome resta caldo sui tabloid d’Oltre Manica. Stando al “Sun”, il Manchester City resta fortemente interessato al 29enne … Leggi su 2anews

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, due giocatori del City! C’è l’offerta Mondo Udinese Highlights Serie A 32a giornata i gol delle partite di sabato 11 luglio: Juventus- Atalanta, Lazio – Sassuolo

Nuovo turno di campionato, 32a giornata in questa calda estate post pandemia e la giornata è divisa tra sabato 11 e lunedì 13 luglio quando chiuderà Inter – Torino, tra i big match Juventus-Atalanta e ...

Barcellona, campionato finito per Griezmann! Ora obiettivo Champions

Campionato chiuso in anticipo per Antoine Griezmann. L'attaccante ha accusato un problema muscolare e non potrà essere a disposizione per le ultime giornate di campionato, decisive per l'assegnazione ...

