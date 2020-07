Calciomercato Inter: prima offerta per Skriniar dal Manchester United, pronti 65 milioni (Di domenica 12 luglio 2020) Calciomercato Inter: il Manchester United ci prova per Milan Skriniar e avrebbe formulato la prima offerta ai nerazzurri Secondo il Daily Mirror il Manchester United ci starebbe provando per Milan Skriniar. I Red Devils avrebbero messo sul piatto 65 milioni per il difensore slovacco. Skriniar non si è adattato alla perfezione alla difesa a 3 di Conte e in estate potrebbe valutare un possibile trasferimento. L’Inter non ha ancora fissato un prezzo sul suo giocatore ma è pronta a sentire eventuali offerte visto che l’ex Samp non è ritenuto più incedibile. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Antonio Conte non è soddisfatto, vuole di più dall'Inter. "Gruppo con scarsa personalità, abituato a non vincere". Questa la diagnosi dei mali dell'Inter venuta fuori dalle stanze di viale della Liber ...

