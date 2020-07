Calciomercato – Inter, le due di Manchester e il PSG su Skriniar. C’è la prima offerta dei Reds (Di domenica 12 luglio 2020) Per Milan Skriniar possibile addio a fine stagione Tra i giocatori considerati non più incedibili in casa Inter c’è anche il difensore Milan Skriniar. Lo slovacco non sta disputando certamente una stagione da protagonista e sul suo futuro c’è l’ombra della cessione. Sono tre le squadre che osservano con particolare Interesse l’evolversi della situazione: Paris Saint-Germain, Manchester City e Manchester United. Sarebbero proprio i Red Devils, secondo il Mirror, ad aver già presentato al club nerazzurro una prima offerta pari a 65 milioni di euro, per superare la concorrenza dei ‘cugini’. Il club nerazzurro non ha al momento fissato il prezzo per cedere lo slovacco e attende il finale ... Leggi su intermagazine

Calciomercato Inter - il gol riaccende i riflettori su Zaniolo : è ancora duello con la Juve L’ Inter riscopre l’amore per un suo ex Primavera che ha abbandonato il nido forse con un po’ troppo anticipo rispetto alle tempistiche usuali. Niccolò Zaniolo è stato il punto di riferimento di ogni ...

L’ riscopre l’amore per un suo ex Primavera che ha abbandonato il nido forse con un po’ troppo anticipo rispetto alle tempistiche usuali. Niccolò è stato il punto di riferimento di ogni ... Calciomercato Inter – spunta un nome nuovo per il centrocampo Dopo le voci di possibili divergenze fra Antonio Conte e la dirigenza Inter ista, sembra che ora le due parti stiano parlando di un nuovo obiettivo per il centrocampo , proveniente dalla Premier League. Si tratta di N’Golo Kanté, il ...

Dopo le voci di possibili divergenze fra Antonio Conte e la dirigenza ista, sembra che ora le due parti stiano parlando di un obiettivo per il , proveniente dalla Premier League. Si tratta di N’Golo Kanté, il ... Calciomercato Inter : proseguono i contatti per Kumbulla e Tonali Calciomercato Inter: non solo giocatori d’esperienza e già affermati, il club vuole anche giovani dal futuro luminoso Parallelamente al percorso che l’Inter sta facendo per arrivare a giocatori d’esperienza e affermati, ...

SkySport : Inter, Allegri il nome per la panchina se Conte dirà addio - DiMarzio : #Esposito, accordo ormai raggiunto per il rinnovo con l’@Inter: 5 anni di contratto. E intanto è ufficiale il cambi… - Gazzetta_it : Il piano #Zhang: i big per vincere subito, ma #Tonali e #Kumbulla come basi del futuro #calciomercato - EpicWilly09 : RT @NicoSchira: Tutto confermato! Antonio #Conte vuole 6-7 innesti di livello per rendere l’#Inter ad altezza Juve come organico in chiave… - Ste_Gualdoni : RT @NicoSchira: Tutto confermato! Antonio #Conte vuole 6-7 innesti di livello per rendere l’#Inter ad altezza Juve come organico in chiave… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter – Conte scatenato, Di Marzio: “Ecco cosa vuole” Cittaceleste.it Inter, guai per Brozovic | Ritirata la patente: i dettagli

Momentaccio per l’Inter. Dai problemi sul campo a quelli extra-campo in cui torna protagonista Marcelo Brozovic, peraltro uno dei big messi in discussione in questi ultimi giorni. Come riporta ‘Gazzet ...

Parma-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Non è sicuramente un buon momento di forma per il Parma, che arriva da ben quattro sconfitte consecutive. Un ruolino davvero negativo per una squadra che soltanto fino a due settimane fa aveva anche a ...

Momentaccio per l’Inter. Dai problemi sul campo a quelli extra-campo in cui torna protagonista Marcelo Brozovic, peraltro uno dei big messi in discussione in questi ultimi giorni. Come riporta ‘Gazzet ...Non è sicuramente un buon momento di forma per il Parma, che arriva da ben quattro sconfitte consecutive. Un ruolino davvero negativo per una squadra che soltanto fino a due settimane fa aveva anche a ...