Calcio: Serie A, 1 turno di squalifica per Cuadrado (Di domenica 12 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 12 LUG - Una sola squalifica in Serie A è stata decisa dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea dopo le partite giocate ieri sera. Il provvedimento riguarda il giocatore della Juventus ... Leggi su corrieredellosport

Nel suo curriculum due campionati di Serie A con le gloriose maglie di Tigre (2017-2018 ... Trani è una piazza storica del calcio pugliese, ho capito che questo è un treno che passa una sola volta e ...

Zaniolo torna al gol, tutto facile per la Roma contro un fragile Brescia

La Roma è senza gli squalificati Mkhitaryan e Cristante, con Dzeko che parte dalla panchina per scelta tecnica. Esattamente come Pau Lopez, a cui Fonseca preferisce Mirante per difendere la porta gial ...

