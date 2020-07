Calcio: nuovi tamponi al Parma, tutti negativi (Di domenica 12 luglio 2020) ANSA, - Parma, 12 LUG - tutti negativi nel Parma Calcio, anche il membro dello staff, non calciatore, risultato positivo. E' l'esito dell'ultimo ciclo di esami fatti oggi dal club emiliano dopo, ... Leggi su corrieredellosport

CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: nuovi tamponi al Parma, tutti negativi Anche il membro dello staff risultato ieri positivo - Fantacalcio : Parma, nuovi test dopo la positività al Covid di un membro dello staff: il comunicato - Ansa_ER : Calcio: nuovi tamponi al Parma, tutti negativi. Anche il membro dello staff risultato ieri positivo #ANSA - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coronavirus, stop ai voli e discoteche ancora chiuse: i nuovi divieti d… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Coronavirus, Parma: 'Tutti negativi ai nuovi test effettuati stamattina' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio nuovi

Sembra certo l'approdo di Piero Chiambretti a Tiki Taka. Il conduttore non ha mai incrociato in pieno il mondo del pallone, ma diciotto anni fa sfiorò la conduzione della Domenica Sportiva Piero Chiam ...Conosciamo meglio Jeff e Pavel che giocheranno le sfide virtuali per il Como nell’Esports. «Due o tre ore di lavoro al giorno per essere in forma» Allenamenti, procuratori, competizioni. Tutto come fo ...