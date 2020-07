Calabria, Santelli: “Controllare gli immigrati o vieterò gli sbarchi” (Di domenica 12 luglio 2020) Il presidente della regione Calabria Jole Santelli è pronta ad agire contro l’importazione di nuovi casi di coronavirus tramite gli sbarchi degli immigrati, come accaduto negli scorsi giorni: “Proporrò la requisizione di unità navali, da dislocare davanti alle coste delle regioni italiane maggiormente interessate, a bordo delle quali potranno essere svolti i controlli sanitari sugli immigrati e in caso di positività la quarantena obbligatoria. Non esiterò ad agire, vietando gli sbarchi in Calabria”, spiega il governatore in una lettera al premier Conte. Leggi su sportface

