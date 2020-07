Calabria, protesta dei cittadini ad Amantea per l’arrivo di 13 migranti positivi al coronavirus. Traffico bloccato e persone in strada (Di domenica 12 luglio 2020) Si alza la tensione in Calabria dopo lo sbarco di 70 migranti avvenuto ieri sulla costa jonica. 28 sono risultati positivi al coronavirus ed è stato deciso di trasferirli altrove in strutture ritenute più idonee. 13 sono stati assegnati ad Amantea, in provincia di Cosenza, ma al loro arrivo decine di cittadini sono scesi in strada in segno di protesta. Attualmente il Traffico sulla statale Ss18 risulta bloccato e alcune persone si sarebbero sdraiate sull’asfalto per chiedere di mandarli via. Come si vede dalle immagini pubblicate sui social, nel trambusto non sono state rispettate le misure di distanziamento sociale e diverse persone non indossavano la mascherina. I ... Leggi su ilfattoquotidiano

