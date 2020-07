Calabria, nello sbarco 28 migranti positivi al coronavirus: critiche, proteste e polemiche (Di domenica 12 luglio 2020) A seguito dell’ultimo sbarco avvenuto a Roccella Jonica (Calabria), sono scoppiate le proteste da parte dei cittadini di Amantea: si contano infatti 28 migranti positivi al coronavirus, e la governatrice Santelli si appella a Conte. Nella giornata di ieri è arrivato l’esito dei tamponi effettuati sugli immigrati pakistani soccorsi al largo di Caulonia e sbarcati … L'articolo Calabria, nello sbarco 28 migranti positivi al coronavirus: critiche, proteste e polemiche proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - “Hanno ragione Jole Santelli e Nello Musumeci la cui azione sosterrò con decisione. E hanno tutto il diritto di bloccare personalmente e direttamente gli sbarchi in Calabri ...

Migranti, in 68 sbarcano a Roccella. Ci sono ventotto positivi al Covid

Sono 28 i migranti, tra i 68 sbarcati nel porto di Roccella Ionica, ad essere risultati positivi al coronavirus a seguito del primo test rinofaringeo eseguito nelle scorse ore a Reggio Calabria. Tra q ...

