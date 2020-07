Calabria, gruppo di residenti si sdraia a terra ad Amantea contro l’arrivo di 13 migranti positivi (Di domenica 12 luglio 2020) Protesta sulla statale SS 18 ad Amantea, in provincia di Cosenza, per l’arrivo di 13 migranti positivi al Covid 19, sbarcati a Roccella Jonica. Si tratta di 13 pakistani, al momento asintomatici. La task force dell’Azienda sanitaria di Cosenza ha già avviato i protocolli e sta gestendo in loco il focolaio dei migranti. A breve saranno visitati dall’equipe medica e poi tamponati nuovamente. Misure che non sono servite ad abbassare la tensione. Un gruppo cittadini infatti è scesi in strada all’arrivo dei richiedenti asilo, e sulla statale il traffico è rimasto bloccato per alcune ore. Alcuni si sono anche sdraiati a terra chiedendo il trasferimento immediato dei migranti in un altro centro L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

